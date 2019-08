Sumudica, la PAMANT dupa infrangerea cu Fenerbahce: "N-am patit in viata mea asa ceva!" Ce i s-a intamplat pe banca

Marius Sumudica a avut un debut de cosmar pe banca lui Gaziantep Gazisehir.

A luat bataie cu 5-0 de la Fenerbahce! Arbitrul a dat 3 penalty-uri pentru Fenerbahce in primele 25 de minute ale meciului. Sumudica anunta schimbari masive in 11-le de start pentru meciul din etapa viitoare, contra lui Genclerbirligi.

"Am jucat foarte prost, Fenerbahce a avut un ritm mult mai bun decat noi. Ne-au venit multi jucatori noi, in fiecare zi mi-a mai aparut cate unul. Un alt jucator, o alta limba. Trebuia sa lucreze fiecare individual, parca era tenis! Eu nu am o bagheta magica. Avem o saptamana in fata, sper sa aratam altfel. Cei care fac greseli, care nu pot sa alerge, vor fi pe banca, nu-i nicio problema. Avem un meci foarte greu in fata, dar trebuie sa castigam 3 puncte.

Ne va fi foarte greu in continuare, nu pot sa promit nimic. Nu e usor sa faci un grup, o echipa intr-un timp atat de scurt. Asta e viata. O sa muncim, o sa ne antrenam, vom da totul. Niciodata nu am patit ce am patit azi, 3 penalty-uri in 20 de minute. Fenerbahce a meritat victoria, dar primul penalty n-a fost. Ii felicit, au echipa buna, noi trebuie sa muncim mai mult", a spus Sumudica pentru beIN Sport.