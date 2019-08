S-au BATUT in vestiar! Pintilii, Popa, Cretu si Gnohere s-au luat la pumni dupa infrangerea de la Iasi!!! Incredibil: ce s-a intamplat la FCSB

Tensiune maxima la FCSB dupa rezultatele din ultimul timp!

Conform PRO Sport, 4 dintre jucatori s-au luat azi la bataie in vestiar! Totul ar fi plecat de la mai multe reprosuri facute de Pintilii colegilor. Sursele ziarului sustin ca Gnohere, Cretu si Adi Popa au fost implicati, la fel si Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB.

"E adevarat ca s-au incins putin spiritele, ceea ce nu e o noutate in intimitatea echipelor de fotbal. Totusi, conflictul nu a luat amploare. De azi am activat un nou regulament. Orice incalcare va avea parte de toleranta zero!", a spus Narcis Raducan pentru PRO Sport.

Toti cei implicati urmeaza sa fie amendati!