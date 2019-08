"O sa joace cand o sa vreau eu! Alta intrebare". Cel mai bun jucator al Viitorului, out din lot! Ce s-a intamplat cu Eric si ce a spus Hagi la final

Astra si Viitorul au remizat in ultimul meci al etapei a 6-a. Tamas, cu un autogol in favoarea Viitorului, si Valentin Gheorghe au fost marcatorii egalului 1-1 de la Giurgiu.

Astra si Viitorul au remizat la Giurgiu, in ultimul meci al etapei a 6-a. Viitorul lui Gica Hagi a deschis scorul gratie unui autogol al lui Tamas, in timp ce Astra a egalat la doar 3 minute distanta prin Valentin Gheorghe. Ambele goluri s-au marcat in prima repriza.

Eric nu a fost in lotul Viitorului

Eric de Oliveira, autor a 5 goluri in 5 etape, nu a fost in lotul Viitorului. Hagi a refuzat la conferinta sa explice de ce a absentat brazilianul si a reactionat destul de ferm.

"Alta intrebare! De ce am schimbat la pauza? De ce am facut aia? Fac ce cred eu! E bine, e rau, e decizia asta. Ei au experienta, cu jucatori tehnici, noi am bagat tineri", a spus Gica Hagi.

Ulterior, Gica Hagi a spus ca Eric ar fi accidentat.

"Eric cat va lipsi? Cat vreau eu! E accidentat, intrebati-l daca e accidentat. Cand erau eu apare", a mai spus Hagi.

Eric l-a egalat pe Wesley

In acest moment, Eric de Oliveira este cel mai bun marcator strain din istoria campionatului romanesc, fiind la egalitate cu Wesley Lopes. Amandoi au marcat cate 64 de goluri.