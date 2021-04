Maccarone a dezvăluit motivele pentru care Steaua a pierdut semifinala cu Boro: "Ei se credeau deja in finala!" Ce promisiune i-a facut Hasselbaink la finalul meciului

Massimo Maccarone a vorbit dupa 15 ani de la momentul in care a ingropat visele stelistilor pe Riverside Stadium.

Se implinesc 15 ani de la "Tragedia de la Middlesbrough". Steaua a trecut printr-o dubla de foc cu Boro in 27 aprilie 2006. "Ros-albastrii" reuseau sa castige la Bucuresti cu scorul de 1-0 prin golul lui Nicolae Dica, iar in retur dupa ce stelistii aveau 2-0 pe tabela, a intrat Massimo Maccarone care a distrus visul frumos a lui Gigi Becali. Italianul a intrat in minutul 26 si-a redus din diferenta dupa doar 5 minute, iar in minutul 89 a marcat golul 4 pentru Middlesbrough si a trimis acasa formatia condusa de Cosmin Olaroiu.

Maccarone a vorbit despre momentele traite dupa meciul jucat cu Steaua in semifinalele Cupei UEFA si a dezvaluit ca este invitat constant in Romania pentru a sarbatori reusita din 2006.

"27 aprilie 2006. Stiu foarte bine pentru ca, din 2006 si pana azi, in fiecare an, suporterii ma suna si ma invita in Romania, vor sa sarbatorim impreuna. Cel putin in primii sase, sapte ani, am fost asaltat cu telefoane, mesaje pe Instagram, dupa ce a mai trecut timpul s-au mai rarit, insa primesc si acum mesaje si telefoane" a marturisit Massimo Maccarone pentru playsport.ro.

Hasselbaink a spus ca nu o sa il uite niciodata pe "killer-ul" Stelei pentru acele momente.

"A fost o seara fantastica. Asa, la batranete, o sa am ce povesti. Un meci pe care multi fotbalisti ar vrea sa-l traiasca, o partida foarte dificila, intensa, care ne-a purtat prin toate starile. Asa e fotbalul, frumos. Eram condusi cu trei goluri, 2-0 pe tabela, plus golul celor de la Steaua din tur, iar Steve McClaren (n.r. antrenorul lui Middlesbrough) m-a trimis la incalzire, mi-a spus ca intru in cinci minute. Inainte de schimbare, nu imi amintesc exact, dar stiu ca mi-a zis simplu: „Massimo, tu trebuie sa dai un gol!”. Aceasta a fost indicatia tactica primita. Si asta am facut! Dupa meci, nu o sa uit niciodata, Jimmy Floyd Hasselbaink mi-a promis ca nu o sa ma uite si o sa ma iubeasca toata viata. Anii au trecut si, sincer, nu prea am mai tinut legatura cu fostii colegi", a mai adaugat Maccarone.

Atacantul italian a declarat ca golul marcat impotriva Stelei este si cel mai important din cariera sa.

"A fost un moment psihologic si pentru noi, dar mai ales pentru Steaua. Ei credeau ca sunt in finala, iar acel gol i-a dereglat. Au fost obligati sa iasa putin la joc, iar acest lucru ne-a ajutat enorm. Noi aveam tactica noastra, nu ne mai putea opri nimeni, trebuia sa marcam.

Cred ca a fost cel mai important gol al carierei mele! Cand marchezi pe final, intr-un meci asa de important, dupa o asemenea revenire si este un gol care te duce in finala, ce poti sa mai vrei si ce poti sa mai spui? A fost un gol extraordinar. Si, da, trebuie sa repet, cel mai important pentru mine" a incheiat fostul atacant a lui Middlesbrough.

Massimo Maccarone s-a retras din fotbal anul trecut si acum este antrenor secund la Carrarese, echipa ce activeaza in a treia liga din Italia.

