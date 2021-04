"S-au facut multe greseli intre ei!" Ce spune Adrian Ilie despre razboiul dintre Steaua si FCSB 

Fostul jucator al Stelei a vorbit despre conflictul din Steaua si FCSB.

Adrian Ilie, care a jucat la Steaua si a fost oficial al echipei lui Becali, s-a aratat neutru in lupta dintre echipa Armatei si FCSB, declarand ca cele doua cluburi ar trebui sa ajunga la un numitor comun.

Ilie si-ar dori ca in Romania sa ramana o singura echipa, astfel incat fanii sa nu mai fie impartiti.

"Am jucat la Steaua, dupa Revolutie, am si lucrat apoi. Cred ca s-au facut foarte multe greseli intre ei, putea sa ramana doar una, sa se uneasca. E greu sa spun unde ma situez fiindca amandoua au facut parte din viata mea, Gigi a facut ceva in continuare si a ajutat clubul in perioada aia", a declarat Adrian Ilie, pentru PlaySport.

De-a lungul carierei, Adrian Ilie a castigat 8 trofee ca jucator al Stelei, retragandu-se la doar 31 de ani din cauza accidentarilor.