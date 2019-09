SCENE INCREDIBILE in Banie inainte de  FC U Craiova - U Cluj! Ultrasii oltenilor au spart geamul unei masini cu numere de Cluj! FOTO

Fanii oltenilor au vandalizat o masina cu numere de Cluj.

In aceasta seara se va disputa meciul dintre FC "U" Craiova si U Cluj in Banie, in cadrul saiseprezicimilor Cupei Romaniei. Cu cateva ore inainte de meci, ultrasii celor de la Craiova au inceput sa arunce torte si fumigene pe strazi, iar in momentul cand au vazut la un semafor o masina cu numere de inmatriculare de la Cluj, s-au indreptat catre masina si un suporter a spart geamul din spate cu piciorul.