Scandal IMENS dupa FC U Craiova - U Cluj! Fanii clujenilor au fost abandonati in Banie! "Soferul a fugit si ne-a lasat acolo!" Declaratii ULUITOARE

Finalul meciului dintre FC U Craiova si U Cluj a produs un scandal imens intre fanii clujeni.

U Cluj s-a impus in Banie in fata celor de la FC U Craiova, in meciul de cupa Romaniei, scor 3-2. Clujenii au fost sustinuti in tribuna de aproximativ 70 de fani, care au facut deplasarea la Craiova cu un autocar. La finalul partidei, acestia au realizat ca soferul autocarului a plecat spre Cluj, cu autocarul gol fara a-i mai astepta pe fanii celor de la U, anunta Prosport.

Antrenorul celor de la U, Adrian Falub, managerul firmei de transport si soferul autocarului au vorbit despre acest caz. Clubul din Liga a 2-a da vina pe firma de transport, in timp ce soferul si managerul firmei de transport dau vina pe suporteri, si sustin ca acestia erau beti si drogati in autocar.

"Nu se poate asa ceva! Firma de transport trebuie trasa la raspundere. Si daca devastau, tu, ca sofer, nu poti sa pleci de nebun cu autocarul si sa lasi fanii pe jos. Din cate am auzit, suporterii isi lasasera in autocare lucruri personale. Vom incerca sa facem ceva pentru fanii nostri pentru ca nou ii respectam si avem nevoie de ei peste tot. Vinovatii trebuie sa plateasca", a declarat Falub pentru Prosport.

Marinel Popa: "Erau atat de beti incat au intrat pe stadion la 2-0 pentru Craiova!"



Managerul firmei de transport sustine ca suporterii ar fi trebuit sa ajunga pe mana politiei.

"Ar fi trebuit sa ajunga pe mana politiei! Noi am facut plangere la politie. Au fost 55 de suporteri in autocar. care au inceput sa bea si sa se drogheze! Mi-au amenintat soferul! L-au strans de gat si l-au amenintat sa conduca cu viteza mare. Autocarul nostru e avion? Erau atat de beti incat au intrat pe stadion la 2-0 pentru Craiova. Soferul nostru a plecat de acolo de frica lor. Le-am inapoiat bunurile personale si o parte din bani", a declarat Marinel Pop.

Soferul autocarului: "S-au imbatat si au inceput sa se drogheze!"

Soferul autocarului sustine ca fanii celor de la U, s-au imbatat si au inceput sa se drogheze in autocar, iar acestia au inceput sa devina violenti.

"Am plecat din Cluj la ora 11:00. Pana la Sibiu ei deja se imbatasera bine de tot si incepusera sa se drogheze. Se drogau in autocar si isi vindeau tigari si droguri intre ei. Unul dintre suporteri a sarit pe mine si m-a strans pe gat. Am plecat de capul meu. Simteam ca viata imi e pusa in pericol. Am gasit in autocar bate, bricege, cutite si tot arsenalul unor huligani", a declarat soferul autocarului.