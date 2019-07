SABAIL - CRAIOVA LIVE 19:00: Oltenii debuteaza in Europa League, turul 1 preliminar. Echipele probabile

Universitatea Craiova joaca azi cu Sabail in Azerbaidjan in primul tur preliminar Europa League live pe Sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

Craiova debuteaza in noul sezon in deplasare cu Sabail din Azaerbaidjan, de la ora 19:00, live pe Sport.ro. Ambele echipe au terminat sezonul trecut pe locul 3 in campionat, iar acum incep cu primul tur preliminar in Europa League. Castigatoarea dublei se va duela in turul 2 cu invingatoarea dintre Honved (Ungaria) si Zalgiris (Lituania).

Returul e programat la Craiova pe 18 iulie, de la ora 20:00.



Papura, antrenor Craiova: Ne asteapta un meci dificil

"Ne asteapta un meci dificil, impotriva unei echipe bune. Este dificil si prin prisma faptului ca este primul meci al sezonului si nu stim inca in ce parametri ne aflam. Sper sa facem un joc bun si rezultatul sa fie pozitiv”, a spus antrenorul Corneliu Papura, la conferinta de presa.



Bancu, despre terenul sintetic de la Baku



"Ne va astepta un meci greu si prin prisma terenului sintetic. Noi suntem obisnuiti sa jucam pe iarba. Sunt convins ca echipa se va mobiliza foarte bine si vom castiga meciul”, a spus si capitanul Nicusor Bancu.





SABAIL - CRAIOVA. ECHIPELE PROBABILE

Sabail FK: Bozinovski - Muradbayli, Erico, Yunuszada, Baybalayev, Rahimov - Duventru, Cociuc, Amirquliyev, Ramazanov - Abbasov

Rezerve: K. Bayramov, Essien, Manafov, Hamdi, Yagublu, Rahimli, Mapuku

Absent: Rybka (accidentat)

Antrenor: Aftandil Hajiyev

U Craiova: Pigliacelli - Martici, Kelici, Acka, Bancu - Qaka, Ivanov - Barbut, Mateiu, Vatajelu - M. Roman II

Rezerve: L. Popescu, T. Ferreira, Briceag, Cicaldau, Fortes, Mihaila, Alex Ionita II

Absent: Koljici (accidentat)

Antrenor: Corneliu Papura

Arbitru: Fyodor Zammit // Asistenti: Duncan Sultana, Theodore Zammit (toti din Malta)