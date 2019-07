EXCLUSIV | Pretul final al lui Florin Stefan! Patronul lui Sepsi i-a transmis suma lui Becali si l-a pus in garda: "Craiova a facut deja o oferta verbala"

Sepsi OSK i-a stabilit pretul final internationalului U21 Florin Stefan (23 de ani).

Sepsi OSK, prin vocea patronului Laszlo Dioszegy, anunta ca pretul lui Florin Stefan (23 de ani) este de 1.000.000 euro. De asemenea, echipa covasneana doreste sa pastreze si un procent dintr-un viitor transfer, cuprins intre 10 si poate chiar 25%.

Dioszegy, patron Sepsi OSK: "Vrem 1 milion euro plus procente pentru Stefan"

Laszlo Dioszegy, patronul formatiei Sepsi OSK, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Am primit oferte verbale din Rusia si de la Craiova, atat. Nimic clar. Vrem un milion de euro si procente!

Daca se cer 40 de milioane pe anumiti fotbalisti, atunci merita si Florin Stefan macar 1 milion! Nu putem sa-l dam pe 300.000!

Au plecat multi jucatori, o luam de la zero. Nu sunt multumit de lotul actual, va fi greu la inceput, dar zilnic facem transferuri si speram ca in 2-3 saptamani sa aratam si noi cum trebuie.

In momentul de fata nu aratam bine, asa consider.

Dinamo va fi in primele 6 cred, daca ma uit la ce transferuri s-au facut. Dar nu in primele 3! FCSB, CFR si Craiova se vor lupta intre primele 3", a spus Laszlo Dioszegy la PRO X.