Fostul apărător de la CFR Cluj a fost desemnat cel mai bun fundaș din campionatul vecin în 2024, iar acum a intrat în ultimele luni de contract, ceea ce a reaprins interesul echipelor din România.



Din ianuarie, Dimitrov poate negocia liber cu orice club și poate semna un precontract pentru a se transfera gratis în vară, o oportunitate pe care formațiile importante din prima ligă românească nu vor să o rateze.



Bulgarii încearcă să-l blocheze



Conducerea lui Levski Sofia este conștientă de interesul pentru jucătorul său și, potrivit celor de la topsport.bg, a demarat deja negocierile pentru a-i prelungi contractul. Nu este prima dată când Dimitrov este dorit în România. La finalul anului trecut, Levski a refuzat o ofertă venită de la un club din Superliga pentru apărător.



Kristian Dimitrov a avut un sezon trecut excelent, în care a format un cuplu solid în centrul apărării cu Christian Makoun. Evoluțiile sale bune i-au adus o nouă convocare la echipa națională și, în cele din urmă, premiul individual pentru cel mai bun apărător al sezonului 2024. În câteva meciuri, potrivit sursei de mai sus, el a purtat și banderola de căpitan la Levski, echipă pentru care a adunat 84 de meciuri și a marcat 8 goluri.

