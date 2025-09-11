Universitatea Craiova a avut de făcut alegeri importante până la finalul perioadei de transferuri, dorind să îl înlocuiască, într-un fel sau altul, pe Alexandru Mitriță.

Plecarea mijlocașului este, cu siguranță, o pierdere importantă pentru olteni, în ciuda faptului că gruparea lui Mirel Rădoi merge foarte bine în acest sezon până acum, dar a și încasat o sumă importantă din cedarea lui Mitriță.

Alexandru Mitriță le-a adus oltenilor două milioane de euro

Concret, Universitatea Craiova a reușit să încaseze cei mai mulți bani pentru un jucător dintre formațiile din Superliga României în campania de transferuri abia încheiată, pentru că a băgat în conturi două milioane de euro în schimbul lui Alexandru Mitriță.

La 30 de ani, Mitriță a venit după un sezon foarte bun în tricoul Universității Craiova, cu 21 de goluri marcate și opt pase decisive, performanțe care l-au readus în atenția cluburilor cu bani din străinătate. Evaluat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate, Mitriță mai avea contract cu oltenii, însă plecarea a fost, apoi, confirmată.

Pe lângă mirajul banilor care se plătesc în China, Mitriță s-a speculat că avea și o clauză extrem de avantajoasă stipulată în contractul său cu Universitatea Craiova: că va încasa 50% dintr-un eventual transfer.

Mijlocașul, parcurs excelent și în China

Mihai Rotaru, finanțatorul clubului, a decis să dea curs ofertei venite din partea chinezilor de la Zhejiang Professional FC, în valoare de două milioane de euro.

Fotbalistul are statistici foarte bine în Asia, iar în nouă meciuri a marcat de șapte ori și a oferit patru pase decisive.

