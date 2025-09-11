Federația Venezueleană de Fotbal (FVF) a anunțat, miercuri, despărțirea de selecționerul Fernando Batista după ce naționala a ratat dramatic calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Venezuela a terminat preliminariile pe locul 8 în clasamentul sud-american, la doar două puncte în spatele Boliviei, care a prins barajul intercontinental.



Soarta selecționerului a fost pecetluită după ultimele trei meciuri, toate pierdute, inclusiv 3-6 cu Columbia pe teren propriu, în ultimul joc.



„Deși apreciem efortul și angajamentul arătate, federația consideră că este necesară o schimbare de direcție pentru a asigura că Vinotinto continuă procesul de creștere și consolidare”, se arată în comunicatul oficial al FVF.



Cine merge la Cupa Mondială din America de Sud



Fernando Batista, instalat în martie 2023, a avut un mandat cu 9 victorii, 8 egaluri și 11 înfrângeri. După ratarea obiectivului, tehnicianul argentinian și-a asumat eșecul. Odată cu el pleacă și secunzii Leandro Cufre și Jorge Pidal, a confirmat FVF.



Din preliminariile sud-americane, Argentina, Ecuador, Columbia, Uruguay, Brazilia și Paraguay merg direct la turneul final. Bolivia prinde barajul intercontinental, iar Venezuela rămâne din nou acasă.

