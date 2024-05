U Cluj poate rămâne fără Chipciu și Nistor! Ce a decis Ioan Ovidiu Sabău

Condiția impusă de Sabău pentru rămânerea sa la cârma echipei ar implica plecarea a cinci jucători cu experiență, printre care se numără și nume sonore precum Alexandru Chipciu și Dan Nistor, conform ProSport.

Sabău pare să vizeze o reconstrucție totală a echipei, cu scopul de a revitaliza performanțele clubului. În acest sens, se pare că Bogdan Mitrea, Roger Ferreira și Valentin Gheorghe sunt și ei pe lista de plecări dorite de tehnician.

Ovidiu Sabău așteaptă încă confirmarea cererilor sale din partea conducerii clubului. În caz contrar, partida cu FC Voluntari din ultima etapă a play-out-ului ar putea marca finalul său la conducerea echipei.

"Am contract pe doi ani. A rămas neschimbat. S-a confirmat că mai am un an de contract și că nu s-a schimbat. Am discutat, am clarificat niște lucruri. Am spus ofurile mele.

Nu s-a pus problema să fiu demis. Mai sunt tot felul de oameni care fac anumite propuneri. I-am lăsat să aleagă și, dacă nu sunt convinși, să nu meargă înainte", declara Ioan Ovidiu Sabău, la Digi Sport.

Ce spunea tehnicianul despre Alex Chipciu și Dan Nistor cu puțin timp în urmă

”Nu, nu discutăm despre așa ceva. Nistor a fost în cel mai bun an al carierei lui, după o perioadă grea, știți ce a înseamnat Craiova pentru el, a fost ales jucătorul turului de campionat. Alex Chipciu, la fel, a fost aproape de echipa națională, a fost un jucător foarte important.

Nu se pune problema ca ei să dezamăgească. Sigur, așteptările sunt de la ei pentru că au fost unii dintre cei mai importanți jucători. Când randamentul lor nu e la cel mai înalt nivel, e clar că toată responsabilitatea stă pe ei, ei înțeleg lucrul acesta.

Când au jucat foarte bine au fost lăudați, apreciați, s-a cerut foarte mult de la ei. E normal ca atunci când lucrurile nu funcționează, ei să fie vinovați, așa am fost și eu la Rapid, când echipa nu funcționa, Sabău era vinovat. Așa sunt pretențiile de la jucătorii cei mai importanți”, declara Ioan Ovidiu Sabău la Digi Sport, cu doar câteva zile în urmă.

Ce urmează pentru "U" Cluj

În timp ce Sabău își pregătește strategia de viitor a echipei, U Cluj se pregătește pentru o etapă crucială în play-out-ul Superligii României, unde este în desfășurare o adevărată luptă pentru evitarea retrogradării. Cu cinci echipe angrenate în această bătălie, fiecare punct va conta în lupta pentru menținerea primul eșalon românesc.