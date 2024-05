Stelea susține că acțiunea se întâmplă în ”zona fierbinte”, unde, de la ora 21:30, pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro, vor putea fi urmărite cele cinci finale.

Concluzia trasă de Bogdan Stelea după titlul câștigat de FCSB: ”Asta mă impresionează mai mult”

Bogdan Stelea a menționat că în cariera sa de fotbalist se bucura mai mult atunci când reușea să se salveze cu echipele la care a evoluat de la retrogradare, decât dacă și-ar fi trecut în CV un titlu de campion.

”(n.r. Vă impresionează ce se întâmplă la baza clasamentului din Liga 1?) Aici chiar mă uit. Pentru că eu am fost în situații de genul. Înțeleg prin ce trec echipele respective. Mă impresionează mai mult decât câștigarea unui titlu.

Când am fost în Spania și am reușit să mă salvez cu o echipă am fost mai fericit ca în momentul în care am câștigat un titlu”, a spus Bogdan Stelea pentru PRO TV și Sport.ro.

Duminică, de la ora 21:30, se joacă ultima etapă din play-out-ul Superligii, la finalul căreia vom afla cele două echipe retrogradate în Liga 2 și cele două echipe care vor prinde barajul de supraviețuire.

