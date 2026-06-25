OFICIAL Fotbalistul-trofeu al lui Hagi a semnat cu multipla campioană a Olandei! ”Calități deosebite”

Fotbalistul-trofeu al lui Hagi a semnat cu multipla campioană a Olandei! ”Calități deosebite” Fotbal extern
Cătălin Parfene
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Transfer important în Eredivisie.

TAGS:
Bas KuipersGheorghe HagiViitorul ConstantaSparta RotterdamTwente Enschede
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  • Kuipers cfr cluj fc viitorul supercupa romaniei 6072019
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Fostul internațional de tineret olandez Bas Kuipers, fotbalist cu doar nouă meciuri la Viitorul Constanța în 2019 dar cu două trofee câștigate în România (Cupa și Supercupa), a semnat ieri cu Sparta Rotterdam, cea mai veche grupare din fotbalul din Olanda, fondată în 1888, de șase ori campioană în actuala Eredivisie și de trei ori câștigătoare a Cupei.

Bas Kuipers, fost jucător la Viitorul Constanța, s-a transferat de la Twente Enschede la Sparta Rotterdam

”Bas Kuipers se transferă la Sparta Rotterdam. Toate cele bune, Bas”, a postat Twente Enschede, echipa la care fundașul stânga a evoluat în ultimele două sezoane, bifând prezențe inclusiv în grupa unică din Europa League.

Sparta, în schimb, a fost mai generoasă cu cuvintele:

”Sparta Rotterdam și FC Twente au ajuns la un acord privind transferul lui Bas Kuipers. Fundașul stânga în vârstă de 31 de ani a semnat un contract valabil până la jumătatea lui 2028. Contractul include o opțiune de prelungire cu un an. (...)

La echipa din Deventer (n.r. - Go Ahead Eagles), jucătorul din Amsterdam a devenit un pilon al echipei, iar în ultimele trei sezoane a fost căpitanul formației. 

Din 2024, fundașul stânga se afla sub contract cu FC Twente. În primul său sezon, Kuipers a fost titular, dar sezonul trecut a avut parte de mai puțin timp de joc. Și din această cauză, el a jucat în ultima jumătate a sezonului sub formă de împrumut la FC Arouca din Portugalia.

Are 206 meciuri jucate în prima ligă din Olanda

<<Suntem foarte bucuroși că Bas este prima noastră achiziție pentru sezonul viitor. Bas este un jucător care, cu 206 de meciuri disputate în Eredivisie, aduce cu sine o experiență vastă și calități deosebite, având, în același timp, o personalitate care se potrivește foarte bine cu clubul Sparta. Datorită acestor calități, îl aveam deja de ceva vreme în vizor. În zilele următoare, Bas, la fel ca restul lotului, va susține testele medicale, astfel încât să poată fi prezent pe teren chiar sâmbătă, la primul antrenament deschis publicului>>, a declarat directorul tehnic Gerard Nijkamp”.

Ajuns la 31 de ani, Kuipers a fost o prezență meteorică în fotbalul românesc, de unde însă a plecat cu singurele sale trofee câștigate la nivel de seniori - Cupa României, ediția 2018-2019, și Supercupa României din 2019, ambele cu Gheorghe Hagi antrenor.

În CV-ul olandezului se regăsesc Ajax Amsterdam, Excelsior Rotterdam, ADO Den Haag (înainte de transferul la Viitorul lui Hagi din ianuarie 2019), NEC Nijmegen, Go Ahead Eagles, Twente Enschede, Arouca din Portugalia și, acum, Sparta Rotterdam, locul 10 în ultimul sezon din Eredivisie.

Bas Kuipers în fotbalul românesc (Viitorul Constanța)

7 meciuri (toate ca titular) / o pasă de gol în Superliga (sezonul regular și play-off)

1 meci în Cupa României (integralist în sfertul de finală 3-2 cu FC Hermannstadt)

1 meci în Supercupa României (ultimele 17 minute în 1-0 cu CFR Cluj)

2 trofee câștigate: Cupa României și Supercupa României (ambele în 2019)

Bas Kuipers în fotbalul olandez

206 meciuri / 11 goluri și 13 pase de gol în Eredivisie (prima ligă din Olanda)

20 de meciuri / 2 goluri și o pasă de gol în KNVB Beker (Cupa Olandei)

7 meciuri în cupele europene (unul în preliminariile Champions League, 6 în grupa unică Europa League)

11 meciuri la naționalele Olandei (Under 16, Under 17, Under 20 și Under 21)

Foto: Sparta Rotterdam, Sport Pictures

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