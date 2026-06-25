Fostul internațional de tineret olandez Bas Kuipers, fotbalist cu doar nouă meciuri la Viitorul Constanța în 2019 dar cu două trofee câștigate în România (Cupa și Supercupa), a semnat ieri cu Sparta Rotterdam, cea mai veche grupare din fotbalul din Olanda, fondată în 1888, de șase ori campioană în actuala Eredivisie și de trei ori câștigătoare a Cupei.

Bas Kuipers, fost jucător la Viitorul Constanța, s-a transferat de la Twente Enschede la Sparta Rotterdam

”Bas Kuipers se transferă la Sparta Rotterdam. Toate cele bune, Bas”, a postat Twente Enschede, echipa la care fundașul stânga a evoluat în ultimele două sezoane, bifând prezențe inclusiv în grupa unică din Europa League.

Sparta, în schimb, a fost mai generoasă cu cuvintele:

”Sparta Rotterdam și FC Twente au ajuns la un acord privind transferul lui Bas Kuipers. Fundașul stânga în vârstă de 31 de ani a semnat un contract valabil până la jumătatea lui 2028. Contractul include o opțiune de prelungire cu un an. (...)

La echipa din Deventer (n.r. - Go Ahead Eagles), jucătorul din Amsterdam a devenit un pilon al echipei, iar în ultimele trei sezoane a fost căpitanul formației.

Din 2024, fundașul stânga se afla sub contract cu FC Twente. În primul său sezon, Kuipers a fost titular, dar sezonul trecut a avut parte de mai puțin timp de joc. Și din această cauză, el a jucat în ultima jumătate a sezonului sub formă de împrumut la FC Arouca din Portugalia.

Are 206 meciuri jucate în prima ligă din Olanda

<<Suntem foarte bucuroși că Bas este prima noastră achiziție pentru sezonul viitor. Bas este un jucător care, cu 206 de meciuri disputate în Eredivisie, aduce cu sine o experiență vastă și calități deosebite, având, în același timp, o personalitate care se potrivește foarte bine cu clubul Sparta. Datorită acestor calități, îl aveam deja de ceva vreme în vizor. În zilele următoare, Bas, la fel ca restul lotului, va susține testele medicale, astfel încât să poată fi prezent pe teren chiar sâmbătă, la primul antrenament deschis publicului>>, a declarat directorul tehnic Gerard Nijkamp”.