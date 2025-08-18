Farul - ”U” Cluj, de la 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Se anunță un duel tare la Ovidiu

Farul - "U" Cluj, de la 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Se anunță un duel tare la Ovidiu Superliga
Farul - ”U” Cluj va avea loc de la 21:30 și se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.

Farul - ”U” Cluj, de la 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

Partida Farul - ”U” Cluj, din runda a șasea a Superligii, va avea loc luni, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Farul vine după înfrângerea cu UTA din etapa trecută, scor 1-2, și se află pe locul cinci în Superliga. Constănțenii au suferit în fața trupei lui Mihalcea prima înfrângere din acest sezon, după ce arădenii le-au încheiat seria de victorii.

De cealaltă parte, ”U” Cluj este neînvinsă de patru runde, dar are trei remize consecutive. Gruparea condusă de Ioan Ovidiu Sabău vine după egalul cu Petrolul, scor 1-1, din etapa trecută și se află pe locul 8 în Superliga.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în stagiunea trecută și s-a încheiat 1-1.

Sabău, în căutare disperată de puncte! Ce îl așteaptă cu Farul

Vineri, în cadrul conferinței de presă, Ioan Ovidiu Sabău a făcut „portretul" constănțenilor din acest început de stagiune.

„Au surprins prin atitudinea lor, starea lor de spirit, au o bună organizare, jucătorii aleargă, sunt foarte umili, harnici în teren, atenți la detalii, iar în momentul de față aici se face diferența. Farul e o echipă care are entuziasm, e bine organizată. Toți jucătorii aleargă, toți sunt implicați, concentrați, nu vezi jucători care să fie epuizați. Sunt o echipă harnică, la fel cum arată și UTA. Seamănă foarte mult cele două echipe ca stare de spirit. Noi vrem să câștigăm, să facem puncte, pentru că victoriile aduc entuziasm, încredere, lumea e mulțumită. Avem nevoie de victorie și de puncte, să ne revenim și să recăpătăm respectul fanilor noștri, să aducem lumea la stadion", a spus Sabău.

Antrenorul Universității și-a exprimat speranța că elevii săi vor încheia seria evoluțiilor și a rezultatelor mai puțin reușite.

„Nu mai pot să mă tot întorc la ce s-a întâmplat de când a început pregătirea, pentru că nu are rost să reamintesc de ce am ajuns în această situație. E o situație neplăcută, nu arătăm bine ca stare de spirit, nu suntem suficient de implicați din punct de vedere emoțional și fizic. Ar fi trebuit să arătăm mai bine după atâtea jocuri.

Toată săptămâna am încercat să analizăm situația, realitatea lucrurilor și să reacționăm cu toții. Nu vine nimeni să ne rezolve problemele noastre. Când lucrurile nu merg, trebuie să ne asumăm. Când lucrurile nu funcționează, repet, atunci se vede cine ești tu cu adevărat, atunci se vede caracterul omului. Este familia noastră, echipa noastră, ne identificăm cu această echipă și fiecare trb să înțeleagă că răspunde de ceea ce face.

Cred că încet-încet putem să ne pregătim normal, toți jucătorii să ajungă la un nivel bun și ar trebui să arătăm mult mai bine. La asta mă aștept din partea jucătorilor. Noi am ridicat așteptările, iar lumea nu mai acceptă ca "U" să nu fie în play-off, nu mai acceptă să nu vadă atitudine și implicare. Să nu uităm că în singur meci am jucat acasă, am avut probleme legate de accidentări, improvizații, am pierdut partide în ultimele minute.

Au fost însă și momente bune, alternate cu momente în care nu am mai avut ritm și capacitatea, forță să luptăm. Dacă noi conștientizăm că aici trebuie să lucrăm mai mult, să ne recăpătăm foamea de performanță, să îți pese de tine ca jucător și să te resetezi, eu cred că echipa are potențial și ne putem reveni. Jucătorii va trebui să fie mult mai atenți atunci când intră în teren, să fie capabili să lupte pentru fiecare minge", a mai declarat principalul lui "U".

De asemenea, Sabău a descris situația medicală din cadrul lotului.

„Și Cisse, și Capradossi, și Toșca se antrenează normal, dar mai au nevoie de 2-3 săptămâni să își intre în ritm. Gheorghiță e pregătit, el s-a antrenat normal. E un mare câștig că e pregătit și eu cred că, așa cum l-am văzut, ni se potrivește destul de mult", a completat tehnicianul „studenților".

