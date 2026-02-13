Extrema stângă a formației din Gruia a mărturisit că un rol important pentru prestațiile sale îl are Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, care îi oferă toată încrederea.

Meriton Korenica, visează la o convocare pentru barajul pentru Mondial

Korenica a transmis că se gândește la o convocare la echipa națională a lui Kosovo la barajul cu Slovacia din luna martie. Kosovo ar putea întâlni România în ”finala” pentru Mondial, dacă tricolorii vor învinge Turcia, iar kosovarii vor trece de Slovacia.

”Mă simt foarte bine și, desigur, sunt fericit pentru goluri. Poate statistic este unul dintre cele mai bune momente din cariera mea, mai ales în ceea ce privește golurile. Dar pentru mine, important este să am continuitate și contribuții la echipă.

Cred că motivul principal este munca și faptul că am încredere din partea antrenorului și a clubului în general. Când te simți apreciat și ai sprijinul deplin al clubului, este mai ușor să dai tot ce ai mai bun și să fii eficient pe teren”, a spus Meriton Korenica pentru Koha.

Meriton Korenica: ”Există mai multe opțiuni!”

Korenica a vorbit și despre un eventual transfer și a recunoscut că are o mulțime de opțiuni. Totuși, pentru moment, kosovarul a transmis că este concentrat doar la CFR Cluj. În această iarnă, s-a zvonit că Meriton Korenica ar putea ajunge la D.C. United, acolo unde s-a transferat și Louis Munteanu.

”Există mai multe opțiuni, dar totul trebuie discutat cu clubul, pentru a găsi cea mai bună soluție pentru ambele părți, deoarece încă am un contract. În prezent, sunt complet concentrat pe meciuri și pe evoluția mea pe teren. Tot ce ține de restul va fi gestionat la momentul potrivit și într-un mod profesionist”, a adăugat Korenica.