Tun financiar pentru Oțelul Galați! De unde primesc „oțelarii“ 600.000 de euro

Clubul din Superliga ar încasa cel puțin 600.000 de euro dacă mijlocașul Joao Paulo va merge cu naționala Insulelor Capului Verde la Campionatul Mondial din 2026.
Echipa africană e pe cale să scrie istorie, fiind lider în grupa D a preliminariilor, cu patru puncte peste Camerun, cu doar două etape de disputat.
Joao Paulo a fost integralist în victoria cu 1-0 împotriva Camerunului și e aproape de o calificare de senzație.
„Oțelarii“ primesc 600.000 de euro de la FIFA dacă Joao Paolo se califică mai departe
FIFA plătește cluburile care trimit jucători la Mondial, iar pentru un fotbalist suma minimă a ajuns la 600.000 de euro.
Pentru ca banii să ajungă la Galați, trebuie îndeplinite trei condiții: Capul Verde să se califice, Joao Paulo să rămână la Oțelul până la turneu și să fie convocat la lotul final pentru competiția din America de Nord.
Venirea banilor ar acoperi datoriile actuale ale clubului către ANAF și ar aduce liniștea financiară la Galați.
Joao Paulo are 27 de ani și a ajuns la Oțelul în vara lui 2025, liber de contract după despărțirea de Sheriff Tiraspol. În acest sezon a jucat șase meciuri, a marcat un gol și a oferit două assisturi.
26 de selecții pentru naționala Capului Verde are Joao Paolo
1 gol la echipa națională
400.000 de euro cotă de piață (Transfermarkt)