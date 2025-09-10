Tun financiar pentru Oțelul Galați! De unde primesc „oțelarii“ 600.000 de euro

Clubul din Superliga ar încasa cel puțin 600.000 de euro dacă mijlocașul Joao Paulo va merge cu naționala Insulelor Capului Verde la Campionatul Mondial din 2026.

Echipa africană e pe cale să scrie istorie, fiind lider în grupa D a preliminariilor, cu patru puncte peste Camerun, cu doar două etape de disputat.

Joao Paulo a fost integralist în victoria cu 1-0 împotriva Camerunului și e aproape de o calificare de senzație.

