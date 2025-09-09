LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45, Bosnia și Austria se întâlnesc în grupa României din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Meciul de pe ”Bilino Polje” din Zenica se dispută de la aceeași oră cu Cipru - România (AICI LIVE TEXT).

Bosnia și Herțegovina este liderul Grupei H, cu patru victorii din tot atâtea meciuri disputate și golaveraj 10-1!

Austria, care a jucat doar trei partide până acum, are și ea punctaj maxim și golaveraj 7-1.

Austria cu Raul Florucz vs Bosnia cu Edin Dzeko



La austrieci este convocat și atacantul de origine română Raul Florucz, golgheterul campionatului Belgiei, care se pregătește de debutul în grupa unică (”faza ligii”) Champions League cu Royale Union Saint-Gilloise.

De cealaltă parte, Bosnia se bazează pe ”eternul” Edin Dzeko, cel care săptămâna trecută a semnat o dublă în două minute în 6-0 cu San Marino.

