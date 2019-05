Liga a inceput pregatirile pentru petrecerea de titlu!

Daca FCSB nu bate la Craiova, LPF va trimite trofeul luni seara la Giurgiu. In cazul unei victorii cu Astra, CFR devine campioana al doilea an la rand.



Liga a facut un trofeu nou. Are o particularitate importanta: e dintr-un material mai tare ca cel de anul trecut, pe care jucatorii CFR-ului l-au stricat la petrecerea de campionat. :)



CFR il poate prezenta in fata propriilor fani la jocul cu Craiova, de peste o saptamana.