Trei jucatori noi in lotul FCSB-ului! Surprizele pregatite de Toni Petrea pentru cantonamentul din Turcia

Toni Petrea a adus 3 jucatori de la juniori la prima echipa a FCSB-ului.

Echipa patronata de Gigi Becali a plecat duminica dimineata in singurul cantonament pe care il va desfasura in aceasta iarna. In lotul ros-albastrilor, Toni Petre a inclus si 3 jucatori de la juniori: Gabriel Fulga, Adrian Romeo Nita si Aurelian Ciuciulete. De obicei echipele i-au in cantonament si cativa jucatori de la juniori, iar Toni Petrea nu a facut exceptie de la acest lucru.

Gabriel Fulga este un atacant in varsta de 16, care are inaltimea de 1.85 metri. El este unul dintre jucatorii talentati de la U17, dar evolueaza si la echipa U19.

Aurelian Ciuciulete este un mijlocas in varsta de 17 ani, care masoara 1.86 metri. El loveste mingea cu piciorul drept si a fost format la Dynamik Craiova.

Adrian Romeo Nita este un fotbalist in varsta de 17, care a fost imprumutat in prima parte a sezonului la Turris, in Liga 2. Aripa stanga revenit in aceasta iarna la FCSB. De asemenea, el este considerat unul dintre cei mai talentati jucatori din gerenaratia lui.

Jucatorii FCSB-ului s-au deplasat la Belek, in Turcia si vor sta intr-un complex luxos. Hotelul in care vor locui ros-albastrii dispune de stadion propriu, terenuri de antrenament, centru de refacere, sala de forta, sauna si piscine. Gigi Becali si-a mai trimis echipa in cantonament la Belek in 2016.

Toni Petrea si elevii sai vor reveni in tara pe 13 ianuarie. FCSB va juca primul meci oficial din 2021 impotriva Astrei Giurgiu pe 15 ianuarie.