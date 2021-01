Adi Popa are o oferta din strainatate, dar este dorit si in Liga 1! Cu cine se va antrena fostul jucator de la FCSB in primele zile din 2021

Dupa despartirea de FCSB, Adi Popa a trecut pe la FC Voluntari, echipa la care nu a rezistat decat doua luni.

Fotbalistul va reveni la antrenamente in 2021 alaturi de Academica Clinceni. Adi Popa are o oferta din strainatate si vrea sa se asigure ca va fi in forma pentru a se alatura noii sale echipe, in cazul in care transferul se va concretiza.

Astfel, potrivit surselor www.sport.ro, luni, Adi Popa va participa la sedinta de antrenament a echipei lui Ilie Poenaru. Fostul jucator de la FCSB l-ar fi rugat pe antrenorul de la Clinceni sa il primeasca la antrenament.

Poenaru a acceptat imediat, dorindu-si ca Popa sa ramana la Academica in cazul in care nu se realizeaza transferul in strainatate.

De-a lungul carierei, Adi Popa a evoluat pentru CS Buftea, Gloria Buzau, Universitatea Cluj, Concordia Chiajna, FCSB, Reading, Al-Taawoun, Ludogorets si FC Voluntari.