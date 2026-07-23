DinamoFest: mai mult decât un meci! Ce a pregătit gruparea roș-albilor

DinamoFest: mai mult decât un meci! Ce a pregătit gruparea roș-albilor Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Dinamo consolidează legătura cu suporterii.

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Din articol

Gruparea roș-albă a inițiat un proiect excelent pentru a cimenta legătura echipei cu suporterii. Ziua de meci va deveni o adevărată sărbătoare în care fanii vor simți 'vibe-ul' partidei și vor fi legați prin mii de fire de clubul pe care îl iubesc la infinit.

"Transformăm ziua de meci într-o experiență completă, iar punctul de întâlnire este DinamoFest.

Înaintea fiecărui meci de acasă, ne vedem la DinamoFest. Fie că vii la meci sau pur și simplu vrei să te bucuri de atmosfera unei zile de fotbal, te așteptăm să petrecem împreună orele dinaintea primului fluier.

Te așteptăm cu activări inedite, muzică, mâncare, băuturi, zonă pentru copii cu pictură pe față și spații de socializare", au transmis cei de la Dinamo.

Sâmbătă, 25.07 / 17:00 – 20:15 

Terenul de antrenament de lângă T2, din incinta Complexului Sportiv Arcul de Triumf

Intrare din Bulevardul Regele Mihai l al României

Accesul la DinamoFest este GRATUIT, însă se face exclusiv pe baza unui check-in online gratuit. Participarea la DinamoFest nu oferă acces la meci, iar biletul pentru meci trebuie achiziționat separat.

Minorii sunt bineveniți, însă trebuie să fie însoțiți de un adult și vor intra pe baza check-in-ului realizat de însoțitor.

În plus, toți participanții prezenți la eveniment vor intra automat în tragerea la sorți pentru:

Tricou Oficial de Joc

Fanionul Meciului 

3 Mingi Puma 

Completează gratuit check-in-ul aici:

https://eqr.dinamo1948.ro/r/mdf1

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