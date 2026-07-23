DinamoFest: mai mult decât un meci! Ce a pregătit gruparea roș-albilor

Gruparea roș-albă a inițiat un proiect excelent pentru a cimenta legătura echipei cu suporterii. Ziua de meci va deveni o adevărată sărbătoare în care fanii vor simți 'vibe-ul' partidei și vor fi legați prin mii de fire de clubul pe care îl iubesc la infinit.

"Transformăm ziua de meci într-o experiență completă, iar punctul de întâlnire este DinamoFest.

Înaintea fiecărui meci de acasă, ne vedem la DinamoFest. Fie că vii la meci sau pur și simplu vrei să te bucuri de atmosfera unei zile de fotbal, te așteptăm să petrecem împreună orele dinaintea primului fluier.

Te așteptăm cu activări inedite, muzică, mâncare, băuturi, zonă pentru copii cu pictură pe față și spații de socializare", au transmis cei de la Dinamo.