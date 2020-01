"Printul Harry al Romaniei" | Mihai Mironica despre cum a ajuns Ianis in 'loja inchiriata de tatal sau' la Genk si EXPLUZAREA lui Ganea la Viitorul

Avem si noi un print Harry. Si nu ma refer la acel flacau pe care matusa lui il impiedica sa-si vada bunicul aflat in momentele de final ale vietii, combinatie de cinism si ridicol “regale”.

Printul nostru Harry este printul Ianis care s-a hotarat sa plece de la curtea regala din Ovidiu a tatalui sau si sa-si faca un rost “independent” in lume, precum nepotul reginei Marii Britanii, autoexilat in Canada. Printul Ianis a luat calea Belgiei, alta tara monarhica, dar a descoperit ca doar la tata acasa esti mereu titular, capitan, adulat indiferent de cum joci.

A fost acest curent optimist ca, odata cu schimbarea antrenorului lui Genk, Ianis nu va mai fi rezerva. Si au avut dreptate promotorii acestei teorii. Odata cu venirea antrenorului german Hannes Wolf, Ianis nu mai e rezerva. Nu mai e nici macar convocat in lot “din ratiuni tactice”.

Nu s-a uscat “cerneala” cu care era redata declaratia lui Gica Hagi, ca fiul lui “are in buzunar” conducerea lui Genk si suporterii acestei echipe. Acum Ianis sta in loja inchiriata de tatal sau, asta da premonitie, se uita in buzunar, dar acolo nu gaseste decat articolele din presa belgiana in care sunt prezentate esecul lui Ianis si invitarea acestui tanar supraevaluat grav sa plece in alta parte. Ziare care n-au vreo teama ca, daca scriu ceea ce vad in cazul lui Ianis, provoaca supararea vreunui rege.

Noul selectioner al nationalei de tineret, Adrian Mutu, a spus ca, daca Ianis va juca la Genk, va fi convocat la nationala de seniori, iar daca nu va juca deloc, va fi convocat la tineret. Nu conteaza cum ar juca, daca ar juca, daca altii poate vor juca mai bine sau pur si simplu vor juca, printul Ianis va fi intr-o nationala a Romaniei. A spus-o finul lui Gica Hagi, Adi Mutu. Daca Gica n-a apucat sa cunune si prin Belgia sau alte colturi ale lumii...

Nu ar fi nicio problema ca un roman de 21 de ani nu mai prinde nici lotul la o echipa de clasa medie din Europa. E deja ceva banal, suntem de departe cei mai mari tepari din fotbalul european, cu o pletora de fotbalisti umflati de selectioneri, “oameni de fotbal” si presa, pe care se incaseaza milioane de euro si devin rapid someri cu loc de munca sau expulzati inapoi precum Cristi Ganea, proaspat revenit la curtea regelui din Ovidiu. Dar in cazul lui Ianis Hagi e extrem de strident contrastul intre culorile in care este pictat de tatal sau si de suflarea fotbalistica obedienta si realitatea cenusie. Dar ce poti sa-i ceri unui antrenor neamt mediocru cum este Hannes Wolf care nu pricepe ca Messi si Ronaldo nu pot bate penalty-urile cu ambele picioare precum giuvaierul de la Marea Neagră, ca sa incheiem ca-n Istanbulul natal al printului Ianis...