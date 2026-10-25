Ardelenii au deschis scorul încă din minutul 26 prin șutul lui Andrei Cordea, iar CFR Cluj și-a păstrat avantajul până la pauză. Dinamo a început în forță partea secundă, dar tot gazdele au punctat prin Ignat, după o fază fixă, în minutul 61.

CFR Cluj - Dinamo 2-2. ”Câinii” rămân pe primul loc, Craiova se poate apropia

Dinamo a revenit în finalul meciului și a punctat de două ori în trei minute prin Cătălin Cîrjan și Dean Zandbergen, în minutele 78 și 81. Astfel, ”câinii” au plecat cu un singur punct din Gruia, suficient cât să rămână pe primul loc la finalul rundei.

Echipa pregătită de Nuno Campos a ratat ocazia de a se distanța la cinci puncte de Rapid, care a pierdut cu 1-4 în fața celor de la FCSB. Diferența este acum de trei puncte, dar Universitatea Craiova poate urca pe locul doi dacă va câștiga în etapa aceasta pe terenul lui Sepsi.

Oltenii pot profita de pașii greșiți făcuți de ”vecinele” din clasament și se pot apropia la un singur punct de lider în cazul unui succes la Sfântu Gheorghe.

CFR Cluj - Dinamo 2-2, echipele de start:

CFR Cluj: Vâlceanu - Gelashvii, Ignat, Pantalon - Braun, Omic, Perianu, Ziblim - Cordea, Drazic, Șfaiț

Vâlceanu - Gelashvii, Ignat, Pantalon - Braun, Omic, Perianu, Ziblim - Cordea, Drazic, Șfaiț Rezerve: Gal, Kun, Camora, Kresic, Saca, Perea, Păun, Nalic, Biliboc, Omrani, Trevisan, Buș

Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Fetai, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko

Bellaarouch - D. Irimia, Fetai, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko Rezerve: Roșca, Ungureanu, Benavides, Opriș, Radu, Duțu, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa

În etapa următoare, Dinamo va juca pe teren propriu în compania celor de la UTA Arad, în timp ce CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, o altă echipă aflată în zona play-off-ului din Superliga.

Cum arată clasamentul din Superliga, după CFR Cluj - Dinamo 2-2: