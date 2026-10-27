Jannik Sinner i-a găsit înlocuitor lui Darren Cahill!

Jannik Sinner i-a găsit înlocuitor lui Darren Cahill! Tenis
Alexandru Hațieganu
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Jannik Sinner îl va înlocui în stafful său pe Darren Cahill cu Magnus Norman din 2027. 

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Din articol

Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul ATP, va fi antrenat începând cu 2027 de suedezul Magnus Norman, actualul antrenor al lui Stan Wawrinka urmând să ia locul australianului Darren Cahill, scrie L'Equipe, care citează The Times.

Nou antrenor pentru Jannik Sinner

Suedezul, 50 de ani, fost nr. 2 mondial, va face echipă cu italianul Simone Vagnozzi în stafful lui Jannik Sinner, care însă nu a făcut încă niciun anunţ.

Ziarul britanic relatează că noua colaborare dintre tenismanul italian în vârstă de 25 de ani şi Magnus Norman va începe în luna decembrie. Contactat pentru comentarii, ofiţerul de presă al lui Sinner nu a răspuns încă.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner campion wimbledon 2026
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CV-ul lui Magnus Norman

Norman, numărul doi mondial în 2000 şi finalist la Roland Garros în acelaşi an, i-a antrenat printre alţii pe Robin Soderling, finalist la Roland Garros în 2009 şi 2010 (primul jucător care l-a învins pe Rafael Nadal la Roland Garros în 2009) şi, în special, pe Stanislas Wawrinka, care a câştigat trei titluri de Grand Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016). Jucătorul elveţian în vârstă de 41 de ani îşi va încheia cariera săptămâna aceasta, la turneul de la Basel.

Suedezul îl va înlocui pe legendarul Darren Cahill, antrenorul australian care a decis să se retragă din activitate la finalul acestui sezon pentru a petrece mai mult timp cu familia. Sub îndrumarea lui Cahill, Sinner a cucerit cinci titluri de Grand Slam şi s-a instalat pe locul întâi ATP.

Din cauza unei accidentări la genunchiul drept, Sinner este indisponibil pentru restul sezonului şi va pierde locul unu mondial. Înainte de începerea sezonului 2027, el intenţionează să participe la turneul demonstrativ Six Kings Slam, reprogramat din octombrie între 27 şi 30 decembrie la Riad, în Arabia Saudită.

Alături de Jannik Sinner, la turneul de la Kingdom Arena vor participa Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev (care va încheia anul ca număr 1 ATP), Taylor Fritz şi Alex de Minaur. Atât Alcaraz, cât şi Djokovic sunt calificaţi direct în semifinale datorită numărului de titluri de Grand Slam deţinute.

Agerpres

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