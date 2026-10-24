GALERIE FOTO Record la FCSB - Rapid? Câți fani sunt așteptați la marele derby din Superliga: „Tu, de ce stai acasă?”

Record la FCSB - Rapid? Câți fani sunt așteptați la marele derby din Superliga: „Tu, de ce stai acasă?” Superliga
SPORT.RO
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Se anunță spectacol în tribunele „Arenei Naționale” la derby-ul FCSB - Rapid.

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Din articol

Partida FCSB - Rapid, din runda a 13-a din Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Laurențiu Reghecampf va disputa primul derby important din acest mandat de la FCSB, iar atmosfera din tribune se anunță a fi la nivelul de importanță al meciului.

Câți suporteri vor fi în tribune la FCSB - Rapid

Duelul dintre cele două echipe bucureștene se anunță spectaculos și la nivelul tribunelor, pentru se anunță că vor fi în jur de 35.000 de suporteri la meciul de sâmbătă seară, conform digisport.ro.

Peluza roș-albaștrilor a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care îi îndeamnă pe fanii lui FCSB să vină în număr cât mai mare la meciul cu Rapid.

„Astăzi e zi de derby! Unul dintre meciurile alea pentru care trăim fotbalul, pentru care așteptăm o săptămână întreagă și pentru care lăsăm orice altceva deoparte. Două rivale, două peluze, mii de oameni, orgolii, cântece și o atmosferă pe care niciun televizor nu o poate reda.

Știm că sunt mulți care încă se gândesc dacă să vină sau nu. Care așteaptă să vadă cum e vremea, cu cine merg sau dacă merită să iasă din casă. Dar tocmai astfel de meciuri sunt motivul pentru care mergem pe stadion. Nu doar pentru rezultat, ci pentru tot ce înseamnă să fii acolo, alături de cei (deja 30.000) ai tăi.

Un derby se trăiește din tribună, nu se urmărește de pe canapea! Vrem o peluză plină, vrem să cântăm împreună, vrem ca fiecare voce să se audă. Indiferent dacă vii la fiecare meci sau n-ai mai ajuns de mult pe stadion, astăzi e momentul să fii alături de noi. Ia-ți prietenii, pune-ți fularul la gât și hai la stadion! Tu, de ce stai acasă?”, a fost mesajul postat de fanii roș-albaștrilor.

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FCSB vine după două victorii consecutive în campionat, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa, iar înainte de această etapă este pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off. Fosta campioană va avea parte de un test dificil în campionat, cu rivala din Giulești, una dintre cele mai în formă echipe din campionatul nostru.

Rapid este pe locul doi, cu 27 de puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo, și vine după cinci victorii consecutive în campionat. Cu un succes pe Arena Națională, echipa lui Daniel Pancu ar urca, temporar, pe primul loc în Superliga României.

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