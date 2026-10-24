S-a scris istorie în tribune la FCSB - Rapid! Un nou record de asistență în Superliga

La partida disputată la București au asistat 38.353 de spectatori. Această cifră reprezintă un record de asistență pentru sezonul în curs al SuperLigii.

Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"

Reciprocitate între galerii

Prezența ridicată pe cel mai mare stadion al țării s-a datorat și numărului de tichete alocate oaspeților. În baza unui protocol de reciprocitate încheiat între cele două galerii, susținătorii echipei din Giulești au primit și au achiziționat 8.000 de bilete pentru acest meci.

Următoarea întâlnire directă dintre FCSB și Rapid, programată în returul sezonului regulat, va avea loc la sfârșitul lunii februarie 2027 și se va juca tot pe Arena Națională.