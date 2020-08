"Trebuie sa mai plece jucatori, am si 3 posturi clare pe care vreau neaparat transferuri!" Prima reactie a lui Petrecu dupa CHINUL cu Clinceni

CFR e inca in lucru, desi sezonul a inceput si lupta pentru grupele europene e in toi!

Petrescu cere transferuri pentru a putea pastra nivelul performantelor din ultimii ani. Super Dan s-a referit si la victoria Sevillei din Europa League, dar si la varianta Denis Alibec la CFR.

"Ritmul n-a fost cum voiam eu. Am vrut sa le dau incredere jucatorilor care s-au intors dupa COVID. Paun a inceput mai tarziu, pentru moral am zis sa-l bag. Djokovic stiam ca e mai bine pregatit, el s-a antrenat mai multe zile.

Am nevoie de jucatori in continuare pe 3 posturi clare. Trebuie sa mai vina unii, sa plece altii. Mereu mi-am dorit bataie pe locuri, sa fie 2 sau chiar 3 pe post. In unele zone trebuie sa ne intarim.

Nu stiu daca e ceva cu Alibec. Imi place de el, dar nu stiu daca au avansat discutiile.

Un ochi imi rade si unul plange dupa victoria Sevillei din Europa League. Sunt fericit ca echipa care n-a pierdut cu ei e CFR, suparat ca am fost aproape sa-i eliminam. Golul anulat al lui Paun a facut ca noi sa nu trecem.

Dinamo Zagreb e o echipa foarte buna, dar nu e Sevilla. Sper sa facem un meci excelent, sa nu facem greseli. Burca va reveni, Vinicius, Pereira la fel. Omrani e accidentat si nu va juca", a spus Petrescu la Digisport.