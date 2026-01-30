În cea mai lungă semifinală jucată vreodată în Openul Australian, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) l-a învins pe Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP), scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, după 5 ore și 27 de minute de joc.
Meciul a fost cu treisprezece minute mai lung decât penultimul act al competiției din 2009, disputat între compatrioții Rafael Nadal și Fernando Verdasco.
Carlos Alcaraz își explică secretul victoriei: „Am crezut. Am crezut în fiecare minut.”
După duelul de povestit nepoților, tenismenul din Murcia s-a prezentat în fața fostului tenismen, Jim Courier, transmițându-i lui și întregului public, care l-a susținut fervent, în cele șase ore în care s-a jucat tenis, că, mai presus de toate, a crezut în victorie.
Chiar când corpul nu părea să îi mai permită să viseze la prima finală a carierei, în Openul Australian, numărul unu mondial și-a strâns toate resursele necesare, la 4-5 în setul decisiv, pentru a contura o serie decisivă de trei game-uri.
„Fizic, a fost unul dintre cele mai solicitante meciuri pe care le-am jucat în cariera mea.”
„Am crezut. Am crezut în fiecare minut. Întotdeauna am spus că trebuie să crezi în tine, indiferent ce probleme ai,” a fost prima reacție a tenismenului spaniol, Carlos Alcaraz, după încheierea meciului.
„Fizic, a fost unul dintre cele mai solicitante meciuri pe care le-am jucat în cariera mea, până acum, dar am mai fost în aceste situații și am știut cum să îmi păstrez un loc în meci. Am știut că voi avea șanse și am luptat până la ultima minge,” a adăugat Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz, psihic de fier de valoare istorică
În finala Roland Garros 2025, cea mai lungă din istoria competiției de la Paris, Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner după 5 ore și 29 de minute, revenind de la 0-2 la seturi.
În cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian, Alcaraz l-a depășit pe Zverev, la capătul a 5 ore și 27 de minute.
