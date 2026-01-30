În cea mai lungă semifinală jucată vreodată în Openul Australian, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) l-a învins pe Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP), scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, după 5 ore și 27 de minute de joc.

Meciul a fost cu treisprezece minute mai lung decât penultimul act al competiției din 2009, disputat între compatrioții Rafael Nadal și Fernando Verdasco.

Carlos Alcaraz își explică secretul victoriei: „Am crezut. Am crezut în fiecare minut.”

După duelul de povestit nepoților, tenismenul din Murcia s-a prezentat în fața fostului tenismen, Jim Courier, transmițându-i lui și întregului public, care l-a susținut fervent, în cele șase ore în care s-a jucat tenis, că, mai presus de toate, a crezut în victorie.

Chiar când corpul nu părea să îi mai permită să viseze la prima finală a carierei, în Openul Australian, numărul unu mondial și-a strâns toate resursele necesare, la 4-5 în setul decisiv, pentru a contura o serie decisivă de trei game-uri.