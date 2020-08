Scoala UMILINTEI pentru Petrescu! Pustiul Petrila l-a salvat la Clinceni! A marcat un gol superb pentru CFR

CFR a suferit pana in minutul 75 la Clinceni!

Intrat in repriza secunda, Petrila a dat golul de 2-1 in favoarea campioanei. Mijlocasul de 19 ani a inscris cu o executie superba, dupa ce Chipciu i-a scos o minge in centrul careului. Petrila e unul dintre pustii cu care Petrescu s-a 'jucat' pentru a se incadra in regula U21. Fotbalistul convocat si la nationala de tineret n-a avut parte de prea multa incredere din partea lui Super Dan, care l-a folosit titular o singura data sezonul trecut.

In total, Petrescu l-a jucat in 15 meciuri pe Petrila in campionatul precedent. Fotbalistul n-a fost nici macar luat in deplasarile externe. In timp ce CFR juca in Europa League, Petrila se pregatea cu echipa a doua a campioanei.