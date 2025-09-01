Formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat doar șase puncte în opt etape și stă pe poziția a 13-a, la egalitate cu CFR Cluj (locul 14) și Petrolul Ploiești (locul 12).



Campioana României se află la șapte puncte față de zona play-off-ului. Locul șase este ocupat în clipa de față de UTA cu 13 puncte, iar în ceafa arădenilor le suflă ”U” Cluj cu 12 puncte.



Dumitru Dragomir a vorbit fără reținere despre un jucător de la FCSB: ”E inutil! Nu se potrivește acolo”



În această vară, FCSB l-a adus liber de contract pe Denis Alibec de la Farul Constanța, doar că Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), consideră că atacantul nu își are locul la gruparea roș-albastră.



Dragomir susține că staff-ul lui FCSB îi valorifică defectuos rolul din teren lui Alibec.



”Denis Alibec este inutil la FCSB! Este jucător de pasă. Nu este ca Bîrligea, să îi dai pe poziţie viitoare, să sprinteze. Nu se potriveşte cu stilul FCSB-ului. L-aş băga doar cu Bîrligea. Dar cu cine să vorbeşti lucrurile astea?



Eu sunt prieten cu Gigi, dar n-avem discuţii de genul ăsta. Pe imobiliare poate că mai avem, dar aşa… nu. Lui Alibec dă-i mingea la picior. El, Tavi Popescu, Florin Tănase, sunt jucători de pasă finală.



Restul nu sunt jucători de pasă finală. Îl joacă greşit pe Alibec. Dar Gigi Becali n-are de unde să ştie lucrurile astea. Trebuie să îi spună cineva cu experienţa anilor în fotbal.



Lui Alibec îi dai mingea la picior. Pe spaţii mari îi dai lui Bîrligea. De asta Alibec nu joacă nimic. Nu aş juca în echipă fără doi jucători de pasă finală. Doar ăştia dau valoare echipei”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

