La conferința de presă de după meci, Elias Charalambous s-a plâns de mai multe decizii luate de centralul Sebastian Colțescu. Antrenorul cipriot de la FCSB a reclamat faza din prelungiri, când Abeid a fost eliminat pentru lovirea lui Șut, dar jocul s-a reluat cu posesie pentru CFR în loc de corner pentru campioană.

Elias Charalambous, după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Azi parcă a fost prea mult. Poate s-a schimbat regulamentul peste noapte și nu știm"

Charalambous, care de obicei nu comentează arbitrajul, a susținut și că FCSB ar fi trebuit să primească un penalty după ce Denis Alibec a fost tras în careul lui CFR Cluj.

"Noi mereu jucăm la victorie. Când nu poți câștiga, e bine să iei și un punct decât să pierzi. Am fost conduși azi, am reușit să egalăm, însă într-un moment crucial, chiar înainte de pauză, am primit un nou gol. A doua repriză a fost complet a noastră. Adversara doar aștepta contraatacuri.



Dacă am fi reușit să marcăm mai devreme, aveam o șansă mare de a câștiga. Chiar dacă am marcat târziu, tot am mai avut ocazii de a câștiga.



Vreau să vorbesc despre ultima fază a meciului. A fost ciudat pentru mine. Din moment ce arbitrul a spus că mingea nu era în joc (n.r - când Abeid l-a lovit pe Șut), atunci arbitrul ar fi trebuit să dicteze corner. Dacă mingea era în joc, trebuia penalty și roșu. Nu înțeleg de ce a reluat jocul cu posesie pentru CFR. Poate că am uitat noi cum stau lucrurile în fotbal sau poate s-au schimbat regulamentele peste noapte.



Și acum despre Alibec. Când Risto Radunovic și-a tras un adversar de tricou (n.r - contra lui Dinamo), s-a dat penalty pentru adversară. Ni s-a zis că la tragere de tricou este penalty. Azi, Alibec a fost tras, nu s-a dat nimic. Ar trebui ca regulamentul să fie la fel pentru toate echipele. Nu zic că din acest motiv am pierdut, dar poate că de aceea am pierdut alte jocuri.



Mă știți foarte bine. Nu vin aici să caut scuze legate de arbitraj, dar vreau ca lucrurile să fie judecate la fel pentru toate echipele. Și eu am fost nervos, nu numai jucătorii. Astăzi parcă a fost prea mult", a spus Elias Charalambous.

