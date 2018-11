Transferurile URGENTE cerute de Dica: "Avem nevoie de ei in iarna!" Ce spune despre venirea lui Olaru

Nicolae Dica a vorbit despre transferurile din iarna pe care le va face FCSB.

Antrenorul Nicolae Dica a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Poli Iasi despre zvonurile privind transferul lui Darius Olaru de la Gaz Metan.

Dica nu a vrut sa dea din casa si a spus ca nu se gandeste la transferuri.

"S-a spus despre multi jucatori ca vor ajunge la Steaua. Nu ma gandesc acum la transferuri, dar mai avem nevoie. Este un jucator care e la nationala de tineret, e de viitor", a spus Nicolae Dica.

Antrenorul a vorbit si despre posturile pe care trebuie neaparat intariri.

"Am mai avea nevoie de doi jucatori, mai ales pe pozitia de fundas central. Nu am vorbit, dar clar trebuie sa aducem in iarna pe acea pozitie", a completat Dica.

Darius Olaru este una dintre marile dorinte ale lui Gigi Becali pentru aceasta iarna. Pustiul de la Gaz Metan l-a impresionat pe patronul FCSB, care este gata sa-l cumpere in perioada de transferuri care se apropie.