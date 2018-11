EXCLUSIV! FCSB chemata sa joace pe stadionul lui Dragnea: "Aici nu ar avea conflict cu nimeni" FOTO

FCSB isi cauta arena pentru disputarea ultimelor 3 meciuri de acasa din 2018.

Stadionul "Municipal" din Turnu Magurele (jud. Teleroman) are 1.700 de locuri, vestiare moderne, nocturna, spatii de cazare cu dotari independente (24 locuri), spatii pentru recuperare fizica, o sauna, precum si spatii pentru prepararea si servirea mesei. Arena a fost reconstruita si a fost inaugurata in mai 2018, iar Compania Nationala de Investitii a transmis ca aceasta indeplineste cerintele de clasificare UEFA, iar intreaga investitie a costat 3 milioane de euro. Distanta dintre Bucuresti si Turnu Magurele este de 135 km.

Stadionul este folosit de AFC Turris-Oltul Turnu Magurele, liderul Seriei 3 din Liga 3, despre care presa a scris ca este finantata de firmele lui Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor. "Leii albastri" sunt antrenati de Erik Lincar, fostul mijlocas al Stelei din perioada 1997-2002, chiar inainte ca clubul "ros-albastru" sa fie preluat de Gigi Becali. El are 105 partide si 7 goluri in tricoul Stelei, cu care a castigat doua titluri de campion (1997-1998, 2000-2001), o Cupa (1998-1999) si doua Supercupe ale Romaniei (1998, 2001).

"La noi este un stadion nou, micut, dar cochet. Pe noua arena pot fi organizate meciuri ale echipelor nationale de tineret si juniori, astfel ca se ridica la niste standarde destul de bune. Cred ca au si alte variante mult mai apropiate decat la Turnu Magurele. In plus, nu stiu daca e omologat pentru Liga 1, pentru ca trebuie sa ai un anumit numar de locuri, iar aici sunt doar 1.700 (n.r. - stadioanele pe care se organizeaza jocurile din Liga I trebuie sa aiba minim 2.000 de locuri acoperite). Nu stiu daca ar avea probleme cu fanii din oras asa cum vad ca au la Pitesti. Nu stiu daca stelistii sunt majoritari in zona, pot sa fie impartiti ca in alte parti - dinamovisti, rapidisti, cu Craiova... Aici se intra in zona de influenta a Universitatii Craiova. Cred ca un loc cu mai putina presiune pentru ei ar fi la Giurgiu, unde ar avea mai multa liniste, nu e presiune din partea nimanui. Noi nu avem timp sa ne gandim la problemele FCSB-ului, ne concentram pe treaba noastra. Suntem lideri in seria noastra de Liga 3, mai avem doua etape si se termina turul. E cea mai echilibrata serie, cu FCU Craiova, cu Brasovul, cu Horezu... Nu stiu daca e anul nostru, vom vedea la sfarsitul campionatului", a spus Lincar.

Ce alte variante are FCSB in apropierea Bucurestiului pentru disputarea meciurilor de pe teren propriu:

- nu sunt doriti de fanii rivali: Dinamo, Rapid, Ploiesti, Pitesti, Craiova, Cluj Arena, Galati;

- arene aflate in renovare: Arena Nationala (refacerea gazonului dureaza minimum 3 luni), Rapid, Dinamo (Velodrom), Ghencea, Arcul de Triumf (constructia stadioanelor pentru Euro 2020 nici macar nu a inceput);

- cu tribune mobile: Turnu Magurele, Mogosoaia, Buftea:

- nu indeplinesc standardele Ligii 1: Regie, Cotroceni, Targoviste, Constanta, Brasov, Buzau, Alexandria, Urziceni;

- variante plauzibile: Giurgiu, Ovidiu (Viitorul), Calarasi.

Autor: Gabriel Chirea