DINAMO 1-1 GAZ METAN | "Nu stiu de vreo oferta, vreau playoff-ul aici!" Mesajul lui Olaru pentru FCSB

Dinamo 1-1 Gaz Metan Medias in Stefan cel Mare

Dinamo si Gaz Metan au remizat in primul meci al etapei cu numarul 16. Salomao a egalat in ultimul minut al partidei dupa ce Salomao a inscris dupa o centrare venita de la Penedo.

Darius Olaru: "Vreau sa prind playoff-ul cu Gaz Metan si sa ma gandesc doar la ce se intampla aici"

"A fost gol la ultima faza si s-a dat totul peste cap. Mergem la urmatoarea partida si speram sa obtinem mai mult cu FCSB.Speram sa fluiere inainte de aceasta faza. Si noi am castigat mai multe meciuri la ultima faza, asta a fost. Nu stiu de nicio oferta. Vreau sa prind playofful cu Gaz Metan si ma gandesc doar la ce se intampla aici. E o grupa destul de grea, dar cred ca putem obtine locul 2 si sa mergem in calificare.

(Despre nationala de tineret) Le putem bate pe Anglia si Croatia", a spus Olaru dupa egalul cu Dinamo.

Mihai Popescu: "Din pacate atat am putut astazi"



"Din pacate atat am putut astazi. Ne-am dorit sa jucam tot timpul la victorie. Trebuia sa castigam, dar atat s-a putut azi. Nu m-am asteptat la acea pasa. Ma asteptam sa joace in fata. A pasata acolo si din pacate am primit gol. E primul meu rosu din cariera. L-am calcat din greseala la primul galben, iar al doilea l-am primit cam usor. Nu-mi aduc aminte sa-l fi lovit atat de tare, a spus Popescu dupa meciul cu Gaz Metan.

Razvan Trif: "E normal sa fim suparati, dar nu a fost sa fie in seara asta"

Am pierdut la ultima faza dupa o faza fixa, lipsa de marcaj. E normal sa fim suparati ca a fost minutul 93, dar nu a fost sa fie in seara asta. Da, a fost un un-doi Speram ca atunci cand se trage linie sa fim in primele 6. La cum joaca, nu stiu ce sa zic, sunt o echipa buna cu un antrenor bun si cam atat", a spus marcatorul unicului gol pentru Gaz Metan.

Robert Moldoveanu: "Atat s-a putut azi, am pierdut doua puncte foarte importante pentru noi"

"Astazi am facut o partida buna, dar am facut o greseala la gol. O singura ocazie au avut si a iesit golul. Jucam urmatoarea etapa cu Viitorul si trebuie sa ne mobilizam si sa muncim mai mult. Sa luam puncte cu Viitorul. Nu cred ca se intampla nimic in atac, trebuie sa lucram mai mult si sa dam goluri ca de asta avem nevoie. Nu se indeparteaza playofful, suntem acolo si sper ca de la meci la meci sa luam mai multe puncte. Nu cred ca se putea mai rau la Euro, e o grupa dificila. Trebuie sa joc si sa-i arat lui mister ca merit sa fiu la lotul national", a declarat Robert Moldoveanu dupa egalul scor 1-1 din Stefan cel Mare.

Dinamo s-a apropiat la 2 puncte de playoff dupa egalul cu Gaz Metan in timp ce formatia lui Teja este pe locul 5 in campionat.