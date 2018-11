"Fotbalul e viata mea. Mananc paine. Si mama daca vine, o mananc!" Conferinta de presa EPICA a lui Stoican inaintea meciului cu FCSB!!! VIDEO

Stoican e suparat rau pe seful Horia Sabo si pe directorul sportiv Tibor Selymes.

E razboi in toata regula in club inaintea meciului pe care Poli il are cu FCSB. Stoican si-a iesit din minti la conferinta de presa. Nu intelege strategia sefilor sai!

Presedintele Ambrosie i-a cerut demisia lui Selymes, care a blocat platile catre jucatori chiar dupa victoria de la Giurgiu, cu Astra.

"Cum sa spui ca suntem muritori de foame? Muritori suntem toti! De foame, nu exista! Am jucatori care fac treaba pentru ca ma respecta pe mine, chiar neplatiti. Va rog, opriti-va! Dupa aia, le iau jucatorilor din merite si le dau alora care le vor. Dar opriti-va! Jucam fotbal! Avem meci cu FCSB! Nu mai jigniti, nu mai faceti lucruri impotriva noastra. Incerc sa fiu calm, dar strang multe. Nu se poate! Avem oscilatii, dar nu se poate sa am atmosfera asta! Cine e vinovat, ma? Stoican! AFARAAA! L-ati jignit pe Cristea! Pe Pantaru! Sa ne lase in pace. Fotbalul e viata mea. Si mama daca vine, o mananc! Ii mananc limba daca vorbeste de jucatorii mei.

Jucatorii sunt cei mai importanti. Respectati-i! Atat va rog, respectati-i! Eu nu vreau sa aduc jucatori, nu sunt impresar. Eu vreau doar comunicare, colaborare. E bun, nu e bun, elegant, are caracter frumos... Sanoh a venit si a muncit, de aia joaca. Nu l-am facut eu pe Sanoh. Si-a dorit, a crescut de la zi la zi. Era la un nivel. De ce am castigat anul trecut? Ca Flavius a avut liniste! Clubul a mers pe mana mea. Cioinac avea salariu 2000 de euro, i s-a dublat. A muncit. Stoican a avut 3000 salariu. Cand eram la ultima clasata aveam 5000. Normal ca mi s-a marit salariul. Jucatorii au demonstrat si li s-a marit salariul. Trece meciul cu Steaua si o sa vi le spun pe toate. Mancam din ei pe teren, o sa vedeti! Eu respect fotbalistii, ca eu am jucat fotbal. Stiu ce insemna cand cineva era aproape de mine in momentele grele", a spus Stoican la conferinta de presa.