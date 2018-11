"Mi-as dori 10 de Becali in Liga 1!" Anuntul facut imediat dupa meciul lui Dinamo: FCSB are pe lista de transferuri un super jucator pentru pauza de iarna

Gigi Becali l-a trecut pe lista de achizitii pentru perioada de mercato in iarna si pe Darius Olaru de la Gaz Metan.

Tanarul jucator a fost aproape de FCSB si in vara anului trecut, insa negocierile au fost oprite din cauza unor clauze. Presedintele celor de la Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, a declarat ca suma de transfer pentru care se intelesese cu Gigi Becali urma sa fie platita in anumite transe. Gaz Metan avea insa nevoie urgenta de bani la acea data, motiv pentru care negocierile au intrat in impas.

"Si eu sunt credincios ca domnul Becali. Noi nu am avut intelegeri verbale, noi am avut incheiat si un contract pe care l-am rupt la vremea respectiva, mai exact in vara anului trecut, pentru ca noi eram o echipa care avea nevoie de bani, nu azi, nu maine, ci ieri! Si acolo erau doua clauze in care sumele erau impartite pe o perioada mare, care nu ne ajutau sa ne rezolvam problemele de la ora respectiva.

Eu cred ca domnul Becali m-a inteles, am discutat tot timpul politicos cu dansul. Eu mi-as dori 10 de Becali in fotbalul romanesc, pentru ca atunci s-ar face investitii mult mai multe. A inteles si baiatul, Olaru, care isi vede de treaba, a demonstrat si la lotul de tineret, in cele 14 minute de la Cluj, cu Belgia, ca are valoare. Vom vedea ce va fi", a declarat Ioan Marginean la Digisport, imediat dupa meciul ardelenilor cu Dinamo.