Transferuri de Champions League la Steaua daca Dica ia titlul: "Sunt 2-3 jucatori care imi plac mult!" Pe cine vor sa aduca

Cel putin doua transferuri de Champions League.

Asta pregatesc stelistii daca ies campioni. Dinamovistul Nemec si Burlacu de la Craiova sunt tintele lui Dica. Nemec isi termina contractul cu Dinamo si stelistii vor sa-l aduca in locul lui Alibec, care are oferta din Franta, de la Bordeaux.

"Poate face fata intr-un campionat ca cel francez" crede Dica.

Stelistii vor sa ajunga in grupele Ligii cu doi fosti dinamovisti - Gnohere si Nemec.

"Am vb cu el, stiu ca doreste sa plece, insa nu a spus niciodata ca doreste sa plece la Steaua" a spus Florin Bratu.

Stelistii n-au reusit sa-l ia pe Baluta. Acum il vor pe Burlacu de la Craiova.

"Nu vreau sa spun pentru ca se interpreteaza, dar sunt 2-3 jucatori care imi plac mult" a recunoscut Nicolae Dica.

Dica poate pierde primul loc daca duminica il bate Hagi. Dica recunoaste ca a vrut sa-si dea demisia in toamna, dupa 0-1 cu Viitorul.

"Au fost momente cand m-am gandit sa renunt. Am venit la Steaua nu sa stau un an de zile, am venit sa stau mai mult" a mai spus Dica.