"Daca Steaua e depunctata, ies 3 milioane de romani in strada!" Becali a recunoscut ca l-a sunat pe Dan Petrescu inainte de meciul direct!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

CFR Cluj a cerut comisiilor FRF depunctarea pentru declaratie xenofoba a lui Gigi Becali si l-a acuzat pe acesta ca l-a contactat pe antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, inainte de meciul direct intre Steaua si CFR.

"Nu a existat niciodata in lume o echipa depunctata pentru o opinie. Nu poate sa aiba finalitate, nu a existat vreodata in Europa sau in lume ca o echipa sa fie depunctata pentru o opinie, pentru o declaratie; am spus doar ca in anul centenarului trebuie sa ma lupt ca sa nu castige ungurii titlul. E o jignire ca am spus ca-s unguri? Le e rusine ca sunt unguri? Ce demnitate am atins? Nu poti sa pui in regulament lucruri care incalca legea, punctele se pot lua doar pe teren. Eu demonstrez ca Geambazi finanteaza clubul de 3-4 ani, eu nu mai am treaba cu echipa. Ei au invocat ca l-am contactat pe Dan Petrescu inaintea meciului. Eu l-am contactat, dar nu mai ai voie sa mai vorbesti?!



Asa ceva nu se va permite niciodata, e un joc periculos pe care il fac ei. Astazi mi-a spus Vali (Argaseala). In Romania te astepti la orice. Muresan a declarat in urma cu 2 saptamani ca pe ei nu ii deranjeaza niciodata declaratiile lui Becali. Iar acum...



Daca se intampla acum (sa fie depunctata FCSB) o sa vedeti 3 milioane de romani in strada. Nu vreau sa se interpreteze ca instigare, dar asa se va intampla" a spus Gigi Becali la Digi Sport.