Noul patron FCSB rupe tacerea! Vasile Geambazi vrea sa se impace cu Armata: "Voi cere dreptul de a folosi numele Steaua!"

Gigi Becali a anuntat ca Vasile Geambazi este noul patron al FCSB.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Gigi Becali a anuntat in urma rezultatelor alegerilor de la FRF ca "Vasile Geambazi va prelua clubul, si asa il finanteaza de doi ani". Anuntul lui Becali pare sa fi fost pentru ca FCSB sa nu fie sanctionata de catre FRF.

Vasile Geambazi, nepotul de 36 de ani al lui Gigi Becali, a oferit o declaratie in care a vorbit despre anuntul lui Becali, despre situatia cu CSA Steaua. Geambazi si-a marturisit si pesimismul ca arena Ghencea va fi gata pentru Euro 2020.

"(Nu am avut la FCSB) nicio implicare pana acum! Numele meu a aparut in discutii dupa ivirea scandalului cu Sebastian Bodu (n.r. - in 2005), atunci cand au trecut actiunile pe numele meu. (n.r. - Vasile Geambazi are 44% din FCSB, Constantin Geambazi are 56% din FCSB). In familie nu se poate vorbi despre fonduri proprii, cel putin in familia noastra. Nu exista ”banii lui Gigi” sau ”banii mei”.

Instanta a zis un singur lucru, ca SC FCSB SA nu poate folosi numele ”Steaua Bucuresti” fara acordul Ministerului Apararii Nationale. Asta a castigat Florin Talpan, a exclus numele ”Steaua Bucuresti” din Europa si din Liga 1, apare ”FCSB” acum. Credeti ca cineva are o problema cu formarea echipei Armatei? Ca pe mine ma deranjeaza ca Steaua isi facea echipa? Eu vreau binele fotbalului, asa putem creste. E greu sa promoveze, fara investitii nu poti face asta. Sau poate ca pot promova in liga a treia, dar de acolo e si mai greu.

Totul depinde de MApN! Ei trebuie sa imi dea voie sa folosesc numele Steaua. Brandul FCSB e inventat din 2008 sau 2009 de Bobby Durbac, de pe vremea in care aveam magazinul, revista cu sigla FCSB. Mergeau in paralel. Folosim acum FCSB pentru ca nu am acordul MApN.

CSA nu a procedat corect. Sa fac o paralela. CSA e un parinte amarat care l-a dus la orfelinat pe copilul pe care nu a avut cu ce sa-l creasca. Copilul fiind sectia de fotbal. Aveau datorii la cei cu nocturna, nu mai puteau plati jucatorii cu contracte in dolari la vremea aceea. Ei, acesti parinti au dus copilul la orfelinat, au acceptat lucrul asta. Apoi, in 2013, cand vad ca Steaua a trecut pe profit... Pentru ca pana in 2013 erau 10 milioane de euro datorii. Dar l-am vandut pe Chiriches, am intrat in Champions League, au aparut banii. si copilul din orfelinat s-a facut Fat-Frumos peste noapte. Cand ne-am dus la ANAF sa declaram cei 10 milioane de euro profit, cineva a facut scurt-circuit. Cand orfanul a ajuns cineva, parintii au zis ca vor copilul inapoi. Cam asta e paralela, e o poveste foarte trista. N-ar fi fost frumos sa existe Steaua Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti in Liga 1, doua echipe tari? N-ar fi frumos ca stadionul Steaua sa nu fie demolat si sa ne trezim cu cine stie ce ansamblu rezidential, rasarit dintr-odata?

Lucrez de atat de multi ani in constructii incat imi permit sa am o parere, sa fiu pesimist. Ai vazut ce s-a intamplat cu discursul lui Gica Popescu? De la ”le facem, le facem, le facem”, am ajuns la ”cel putin un stadion va fi gata pana in 2020”. Da, Arcul de Triumf este cel mai realist proiect, ca poate fi refacut in trei luni de zile. Dar sa imi zici tu mie ca pana in iunie e gata demolarea in Ghencea? Sa fim seriosi!" a declarat Vasile Geambazi pentru Prosport.