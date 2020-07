TRANSFERUL VIETII PENTRU LUNG JR.? Reactia lui Marius Sumudica nu lasa loc de interpretari: “Este numarul 1!”

Fostul portar al Astrei joaca pentru Kayserispor, dar ar putea da lovitura cu un transfer la unul dintre granzii Turciei.

Marius Sumudica a comentat informatiile conform carora Besiktas Istanbul il doreste pe Silviu Lung Jr., dupa ce fostul goalkeeper de la Astra Giurgiu a facut un sezon excelent in tricoul lui Kayserispor. Sumudica a dezvaluit ca nu doar Besiktas este o potentiala destinatie pentru Silviu Lung Jr.

“E adevarat ca in Turcia se discuta mult despre asta. Sunt doua echipe expuse in zona portarilor. Galatasaray l-a pierdut pe Muslera, accidentat grav, iar cu Besiktas Lung a castigat singur meciul acum o etapa. Are si oarecum noroc ca poate iesi in evidenta, fiind la o echipa care nu prea are aparare. Si Goztepe, echipa lui Beto care a fost la CFR, are nevoie de portar.

Am citit si eu ca ar vrea Besiktas sa ii dea 300 de mii de euro salariu lui Lung. E o prostie. El castiga mult mai mult la Kayseri, nu o sa ii dea doar atat Besiktas. Nu stiu de unde apar astfel de “news-uri”. El are sanse mari sa mearga la o echipa mare si merita asta. Pentru mine, e portarul roman numarul 1 in momentul asta, cu tot respectul pentru Tatarusanu. Silviu apara saptamana de saptamana si o face senzational”, a spus Sumudica la Pro X.

Silviu Lung Jr. a ajuns la Kayserispor de la Astra, in 2017.

Cu Lung Jr. in poarta, Kayseri a invins Besiktas cu 3-1 acum doua etape, insa este pe loc retrogradabil, la un punct in urma locurilor sigure, cu 3 etape inainte de final.

In urmatoarea etapa din Turcia, Kayseri intalneste acasa chiar echipa lui Sumudica.