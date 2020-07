Marius Sumudica, mai increzator ca niciodata dupa ultima victorie: "Vrem sa castigam ultimele trei meciuri"

Gaziantep a castigat cu 3-1 in fata lui Konyaspor.

Echipa lui Marius Sumudica va juca si in sezonul viitor pe prima scena fotbalului din Turcia, iar acest lucru il bucura foarte mult pe antrenorul roman.

"A fost un meci nebun, am reusit o revenire incredibila. Vreau sa-mi felicit jucatorii, toata lumea a facut un meci bun. Nu am pierdut niciun joc dupa perioada de carantina, suntem una dintre cele trei echipe care au ramas neinvinse.

Jucam un fotbal frumos si vrem sa castigam ultimele trei meciuri. Sunt foarte fericit ca vom fi in prima liga si sezonul viitor. Am avut parte de foarte mult suport in acest an, mai ales din partea fanilor", a declarat Marius Sumudica pentru Haber Sunum.

Romanul Alexandru Maxim a reusit sa marcheze un gol din penalty in minutul 87. Mijlocasul lui Gaziantep a ajuns la 5 goluri marcate in acest sezon in cele 12 meciuri jucate.

