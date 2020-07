Marius Sumudica si-a ales favorita in lupta la titlu: "Mi-as dori sa castige ei! Ard pentru fotbal!"

Dupa ce a reusit sa o invinga pe CFR cu 3-2, Craiova a intrat in carti pentru castigarea titlului si poate aduce trofeul in Banie dupa o pauza de 29 de ani.

Marius Sumudica este impresionat de organizarea oltenilor si considera ca ei pot castiga Liga 1 in acest sezon.

De asemenea, el a avut cuvinte de lauda si despre finantatorul, Mihai Rotaru, despre care a spus ca achita salariile la timp, lucru care este foarte rar in Romania.

"Eu zic ca in momentul de fata, atat CFR cat si Craiova sunt la mana lor. Mi-as dori pentru olteni sa castige. Ard pentru fotbal, merita respect, la fel si Rotaru care a investit si tine echipa cu banii la zi. E un lux in Romania la momentul asta. A investit si in transferuri. Craiova are ca atuuri si entuziasmul, tineretea jucatorilor.

CFR este peste Craiova la capitolul experienta, dar are probleme interne, asa ca momentan balanta inclina spre Craiova. Daca bate FCSB acum, are si meciul cu CFR acasa. E doar la mana ei. In momentul asta, oltenii au si sansa meciului egal la partida directa, deci sansele sunt 60-40 pentru Craiova", a declarat Marius Sumudica pentru PRO X.