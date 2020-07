Meci IREAL pentru Sumudica in Turcia! in minutul 87 era condus cu 1-0 de echipa de pe locul 17! Final SF DE PARTIDA!

Alex Maxim a reusit sa-l ajute din nou pe Sumudica!

Mijlocasul nationalei a egalat la 1 in meciul pe care Gazianteh Gazisehir l-a castigat pana la urma pe teren propriu cu 3-1 in fata lui Konyaspor! Partida a avut un scenariu dramatic! Gaziantep a fost condusa inca din minutul 13, dupa golul lui Milosevic. Tabela a ramas neschimata pana in final. Maxim a facut 1-1 din penalty, apoi echipa lui Sumudica a trecut in avantaj dupa doar cateva secunde. Soyalk a marcat din pasa fostului stelist Morais. Nu s-a terminat asa. Polonezul Pawlowski a inchis tabela in minutul 9 (!!!) de prelungiri!

Dupa victoria de azi, Sumudica e pe 8 in Turcia, cu 41 de puncte, imediat sub gigantii de la Fenerbahce, de care il despart insa 9 puncte.