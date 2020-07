LA LOC COMANDA! Sumudica nu crede ca Man poate fi vandut pe 15 milioane: “Poate daca era sarb sau croat”

Fostul antrenor al Astrei este sceptic in privinta plecarii lui Dennis Man la Norwich City.

In prezent antrenor la Gaziantep FK, cel poreclit Sumi-Gol reuseste sa mentina echipa la un nivel foarte bun, in ciuda unui buget destul de restrans. Trupa lui Sumudica, Maxim si Tosca se afla pe locul 8 si are un parcurs bun dupa reluarea pandemiei. Fostul campion al Romaniei cu Astra continua sa urmareasca si ce se intampla in fotbalul romanesc, iar posibilul transfer al lui Dennis Man in Anglia nu l-a lasat indiferent:

“Daca ma pricepeam la sume, as fi lucrat la burse. Gigi stie sa isi faca preturile, el stie ce are in ograda. Am citit ca a fost la discutii cu niste britanici. Nu pot sa dau eu un pret, n-ar fi frumos fata de jucator, dar cred ca e foarte greu sa pleci pe suma atat de mare din Europa de Est.

Daca nu esti croat sau sarb, care isi lasa oameni prin conducerile cluburilor la care activeaza si influenteaza transferurile, n-ai sanse. Nu doar in Romania se iau comisioane, peste tot se iau bani. Sunt de acord ca nationala trebuie sa mearga la turnee internationale ca sa putem vinde si cluburile sa joace in Europa. Dar e esential si sistemul relational, pe care croatii si sarbii il au bine dezvoltat. Am vrut sa iau un varf de la Partizan Belgrad, club care e in cadere, si mi-au cerut 12 milioane de euro. Se vand altfel jucatorii din tarile alea”, a spus Sumudica la Pro X.

In ultima etapa, Gaziantep a castigat cu 3-1 meciul contra celor de la Konyaspor, trupa care lupta pentru evitarea retrogradarii.