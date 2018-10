Transferul pe care Becali trebuie sa-l faca ACUM: "Intr-un an va costa 20 de milioane de euro!" Cine i-ar putea lua locul lui Gnohere

Gigi Becali este gata sa renunte la golgheterul din ultimul an - Gnohere este dorit in zona araba iar transferul are sanse mari sa fie finalizat in iarna. Astfel, Becali va fi nevoit sa aduca inlocuitor. Fostul presedintele de la LPF, Dumitru Dragomir, pariaza pe Dragus!

Jucatorul celor de la Viitorul a fost promovat direct la nationala mare a Romaniei de catre Cosmin Contra. El este eligibil insa si pentru nationala de tineret la UEFA Euro 2019 iar dupa turneul final pretul lui poate sa creasca enorm, in cazul unei evolutii bune.

"Sa-i dea drumul lui Gnohere si sa-l aduca pe Dragus sau pe Puscas. Dragus e scump si cred ca intr-un an de zile nu il mai poate lua Becali.

Se face de peste 20 de milioane de euro intr-un an. Pentru 5 milioane de euro si 20% dintr-un viitor transfer l-as da acum pe Dragus daca as fi in locul lui Hagi" a declarat Dragomir la Pro X.