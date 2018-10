Cele 7 nume pentru atacul Stelei! BOMBA ZILEI a explodat dupa anuntul lui Becali. Dintre ce jucatori se alege inlocuitorul lui Gnohere

Pentru a-l inlocui, Becali se gandeste deja la mai multe variante. cu unii dintre jucatori, negocierile au inceput deja, in timp ce altii sunt tinte care depind atat de viitorul bancii tehnice, cat si de disponibilitatea primelor solutii de pe lista.



www.sport.ro iti spune cele 7 nume din care Becali va alege pe cine transfera iarna asta!

Andrei Ivan e visul patronului FCSB de mai multi ani. Ivan are o clauza in contractul de imprumut dintre Krasnodar si Rapid Viena, conform careia austriecii il pot transfera daca platesc 900 000 de euro pana vara viitoare. In cazul in care Rapid nu-l mai vrea, Ivan devine disponibil pentru 1,8 milioane, a anuntat chiar Becali. Stelistul a sustinut acum 3 saptamani chiar ca s-a inteles cu Ivan pentru un transfer din iarna, varianta infirmata de fotbalist.

Bilel Omrani se numara si el printre solutiile de top din agenda lui Becali. Francezul s-a folosit de negocierile cu FCSB pentru a obtine un nou contract la CFR, apoi a refuzat sa ajunga langa Petrescu in China in schimbul a 3 milioane. Relatia incordata cu sefii si cu antrenorul Conceicao il pot forta sa-si caute o noua destinatie din iarna, iar Becali abia asteapta sa fie declarat disponibil de CFR.

Carlos Fortes nu e nici el o posibilitate exclusa in vestiarul FCSB. Portughezul e unul dintre oamenii-revelatie ai actualului sezon in tricoul lui Gaz Metan si e asteptat sa plece de la Medias chiar din iarna.

Ibrahima Tandia de la Sepsi intra si el in calcule. Francezul are 4 goluri in actualul sezon si e unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei lui Neagoe in lupta pentru play-off.

Blanaru, Andrei Cristea si Paul Batin sunt variantele low-cost la care Becali va apela doar in cazul in care optiunile principale cad una dupa alta. Cu Batin, Becali chiar s-a inteles inainte de a-l aduce pe Rusescu, insa acceptul dat in ultima clipa de Raul l-a facut sa nu-l mai cheme pe varful Concordiei la Palat sa semneze actele.

Care crezi ca e cea mai buna varianta pentru atacul FCSB?