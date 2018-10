"Retragerea" lui Benzema, sansa lui Gnohere la nationala? Francezii si l-ar dori: "E golgheterul Romaniei, merita mai multa atentie!"

Karim Benzema nu mai are nicio sansa sa revina la echipa nationala a Frantei.



Presedintele Federatiei Franceze de Fotbal, Noel Le Graet, a precizat ca din punctul sau de vedere atacantul Realului si-a incheiat definitiv socotelile cu echipa nationala.

"Scandalul dintre Valbuena si Benzema a avut un nou episod saptamana trecuta, dar inca nu s-a incheiat. Au trecut 3 sau 4 ani, ar fi trebuit sa fie judecat mult mai rapid. Nu am nimic cu Karim, mereu s-a comportat bine cu mine cand a venit la echipa nationala, dar cred ca a terminat definitiv cu Les Bleus", a declarat Le Graet, potrivit goal.com.

"Retragerea" lui Benzema ar putea reprezenta o sansa in plus pentru Gnohere. Atacantul de la FCSB a intrat in atentia presei franceze dupa ce a devenit golgheterul Romaniei in sezonul trecut, iar in acest an are din nou evolutii foarte bune.

"Merita mai multa atentie astfel de jucatori. Gnohere se descurca excelent la Steaua, unde a ajuns si golgeterul Romaniei", au decretat jurnalistii de la Canal+ Sport.

Franta traverseza cu adevarat o criza la nivelul atacantilor. Un exemplu elocvent pentru aceasta situatie este reprezentat de evolutia lui Giroud de la Campionatul Mondial. Desi francezii au devenit campioni mondiali, Giroud nu a reusit sa traga nici macar un sut pe poarta pe tot parcursul turneului.