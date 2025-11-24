În centrul atenției a intrat din nou Daniel Bîrligea, unul dintre titularii de bază ai campioanei, curtat de echipe din Arabia Saudită. Atacantul de 25 de ani ar fi dorit de Al Khaleej, formație dispusă să înainteze o ofertă în iarnă, DETALII AICI.

Daniel Bîrligea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe MM Stoica

Potrivit dezvăluirilor lui Gigi Becali, Daniel Bîrligea a pus mâna pe telefon și a discutat direct cu Mihai Stoica pentru a-și exprima nemulțumirea față de criticile patronului.

„Mi-a zis Meme că l-a sunat Bîrligea, că e supărat că îl cert. Dar să vină cu ofertă! Impresarul spune că e prea mare clauza. Păi să vină cu una reală! În anii ăștia nu am avut nici măcar o jumătate de ofertă. Nici din Arabia nu m-a sunat nimeni să dea un milion!”, a tunat Becali la Fanatik.

Patronul FCSB și-a continuat tirada cu un discurs alarmant pentru ceea ce ar trebui să fie campioana României: „Nu există jucător la mine care să nu fie de vânzare. Eu îl dau și pe Bîrligea, dar nu are ofertă. E prima dată în viața mea când am intrat în degringoladă.”

Motivul? Clasamentul arată dezastruos pentru roș-albaștri. Rapid e lider cu 35 de puncte, Botoșani și Universitatea Craiova au 32, iar FCSB e abia pe locul 10, cu 21 de puncte, urmată de CFR Cluj (19 puncte).

„Cum adică, după 17 etape ești la 14 puncte de primul loc? Ești la 6 de Argeș? La 5 de Farul? Nu am încredere în echipă. Acum joci cu Farul, trebuie să îi bați. Dacă nu câștigi, ce pretenții să mai ai?”, a încheiat patronul.

Daniel Bîrligea are cifre solide în acest sezon, cu șapte goluri și cinci assisturi în 22 de meciuri, iar cota sa de piață este de 5 milioane de euro, potrivit portalului de specialitate Transfermarkt.

